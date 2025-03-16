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 | Burak Ayaydın

Cengiz Ünder kötü başladı!

Fenerbahçe'den Amerika ekibi Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder, yeni takımında ilk 11 şansını yakaladı ama değerlendiremedi. Austin maçına kanatta başlayan Cengiz Ünder, etkisiz bir oyun gösterdi ve maçın bitimini göremeden oyundan alındı.

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Cengiz Ünder kötü başladı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.03.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
16.03.2025
saat ikonu 13:20

MLS 4. hafta mücadelesinde Los Angeles FC ile Austin karşı karşıya geldi. Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı mücadelede, konuk takım Austin 1-0'lık galibiyete ulaştı.

CENGİZ ÜNDER 63 DAKİKA SAHADA KALDI

63 dakikalık performansında %78 pas isabetiyle oynayan ve kaleye isabetli şut çekemeyen Ünder, maçı kaybeden Los Angeles FC taraftarlarında soru işaretlerine sebep oldu ve sosyal medyada eleştiriler geldi. Ayrıca %50 ikili mücadele kazanma oranıyla oynayan 27 yaşındaki kanat, iyi bir performans gösteremedi ve yerini David Martinez'e bıraktı.

Resim

LOS ANGELES FC ZİRVEDEN UZAKLAŞIYOR
Los Angeles FC bu sonuçla 6 puanla 8. sırada kalırken, konuk takım ise aynı puan ve averajla 7. basamakta yer aldı.

https://x.com/LAFC/status/1901069374238454215

Sıkça Sorulan Sorular

CENGİZ ÜNDER FENERBAHÇE'YE NE KADAR BEDELLE TRANSFER EDİLMİŞTİ?
Fenerbahçe, Cengiz için Marsilya'ya 15 milyon Euro ödemişti.
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ETİKETLER
#Futbol
#mls
#mls
#spor
#cengiz under
#Fenerbahçe
#Los Angeles Fc
#cengiz ünder
#Los Angeles Fc
#Austin Fc
#Spor
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