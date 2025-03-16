Cengiz Ünder kötü başladı!

Fenerbahçe'den Amerika ekibi Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder, yeni takımında ilk 11 şansını yakaladı ama değerlendiremedi. Austin maçına kanatta başlayan Cengiz Ünder, etkisiz bir oyun gösterdi ve maçın bitimini göremeden oyundan alındı.

MLS 4. hafta mücadelesinde Los Angeles FC ile Austin karşı karşıya geldi. Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı mücadelede, konuk takım Austin 1-0'lık galibiyete ulaştı.

CENGİZ ÜNDER 63 DAKİKA SAHADA KALDI

63 dakikalık performansında %78 pas isabetiyle oynayan ve kaleye isabetli şut çekemeyen Ünder, maçı kaybeden Los Angeles FC taraftarlarında soru işaretlerine sebep oldu ve sosyal medyada eleştiriler geldi. Ayrıca %50 ikili mücadele kazanma oranıyla oynayan 27 yaşındaki kanat, iyi bir performans gösteremedi ve yerini David Martinez'e bıraktı.

LOS ANGELES FC ZİRVEDEN UZAKLAŞIYOR

Los Angeles FC bu sonuçla 6 puanla 8. sırada kalırken, konuk takım ise aynı puan ve averajla 7. basamakta yer aldı.

https://x.com/LAFC/status/1901069374238454215