Cengiz Ünder MLS yolunda!

Fenerbahçe, transferliğin son gününde yıldız futbolcusu Cengiz Ünder ile yollarını ayırabilir iddiası ortaya atıldı.

Play Spor'un yaptığı habere göre, MLS takımlarından milli futbolcu için Fenerbahçe'ye resmi teklif iletildi. Amerika'da transfer dönemi halihazırda devam ettiği için Cengiz Ünder bu transferi onaylarsa transferin resmiyet alacağı bildirildi.

Kış transfer döneminde Beşiktaş ve Rus kulüpleri, Cengiz Ünder ile anlaşmaya varamamıştı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'ye geçen sezon katılan Cengiz Ünder, bu zaman içerisinde çıktığı 42 maçta 9 gol atarken 3 de asiste imza atmayı başardı.