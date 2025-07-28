Cengiz Ünder'den sonra Heung-min Son transferi: Fenerbahçe'ye ters köşe!

Fenerbahçe'nin Heung-min Son transferi ilerlemezken, üzerine de Cengiz Ünder'den kötü haber gelmiş ve Los Angeles FC satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. An itibarıyla ise MLS temsilcisi, Cengiz Ünder'i Fenerbahçe'ye geri göndermesinin ardından çıtayı yükseltti ve Heung-min Son transferi için temaslarda bulunmaya başladı.
Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'i kiraladığı Los Angeles FC, 27 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olmamış ve takımda tutmamıştı. Akabinde ise Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği ama orta yolu bulamadığı Heung-min Son'u gündemine alan Amerika ekibi, Ben Jacobs'un haberine göre sürpriz transferde ciddi aşama kaydetti ve Fenerbahçe için büyük bir tezat oluşturmuş oldu.
Fenerbahçe'den Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder, Amerika'da 16 maça çıkmış ve 2 gol ile 3 asistlik skor üretmişti.
Tottenham tarafından Amerika transferine onay verilen Heung-min Son, geçen sezon Londra ekibiyle 46 mücadelede yer almış ve 11 gol ile 12 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.