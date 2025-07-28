Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Cengiz Ünder'den sonra Heung-min Son transferi: Fenerbahçe'ye ters köşe!

Fenerbahçe'yi transferde ters köşe bırakan bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in bonservisini almayan Los Angeles FC, sürpriz bir hamleyle Heung-min Son için devreye girdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cengiz Ünder'den sonra Heung-min Son transferi: Fenerbahçe'ye ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 21:49

'nin Heung-min Son transferi ilerlemezken, üzerine de Cengiz Ünder'den kötü haber gelmiş ve satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. An itibarıyla ise MLS temsilcisi, Cengiz Ünder'i Fenerbahçe'ye geri göndermesinin ardından çıtayı yükseltti ve Heung-min Son transferi için temaslarda bulunmaya başladı.

Cengiz Ünder'den sonra Heung-min Son transferi: Fenerbahçe'ye ters köşe!

FENERBAHÇE'YE CENGİZ ÜNDER TRANSFERİNDEN SONRA ŞİMDİ DE HEUNG-MIN SON TEZATI

Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'i kiraladığı Los Angeles FC, 27 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olmamış ve takımda tutmamıştı. Akabinde ise Fenerbahçe'nin etmek istediği ama orta yolu bulamadığı Heung-min Son'u gündemine alan Amerika ekibi, Ben Jacobs'un haberine göre sürpriz transferde ciddi aşama kaydetti ve Fenerbahçe için büyük bir tezat oluşturmuş oldu.

Cengiz Ünder'den sonra Heung-min Son transferi: Fenerbahçe'ye ters köşe!

FENERBAHÇE'YE GERİ GÖNDERİLEN CENGİZ ÜNDER'İN MLS PERFORMANSI

Fenerbahçe'den Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder, Amerika'da 16 maça çıkmış ve 2 gol ile 3 asistlik skor üretmişti.

Cengiz Ünder'den sonra Heung-min Son transferi: Fenerbahçe'ye ters köşe!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERİNİ TAMAMLAYAMADIĞI HEUNG-MIN SON'UN GEÇEN SEZONU

Tottenham tarafından Amerika transferine onay verilen Heung-min Son, geçen sezon Londra ekibiyle 46 mücadelede yer almış ve 11 gol ile 12 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Cengiz Ünder'den sonra Heung-min Son transferi: Fenerbahçe'ye ters köşe!

Sıkça Sorulan Sorular

CENGİZ ÜNDER SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Fenerbahçe'nin Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi maçları oynayacağı süreçte, Cengiz'in performansına göre transfer kararı verilecek.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’de Emre Mor’un maaş hesapları: Tüm mesele para mı?
Trabzonspor transfer teklifini yaptı: Yıldız hücumcu için haber bekleniyor!
ETİKETLER
#transfer
#cengiz under
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Los Angeles Fc
#Fenerbahçe Transferleri
#cengiz ünder
#Fenerbahçe'ye ters köşe!
#Heung-min Son
#Heung-min Son
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.