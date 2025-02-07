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 | Burak Ayaydın

Cengiz Ünder'in Beşiktaş transferinin perde arkası! 13 milyon Euro

Başarılı sunucu Hakan Gündoğar ile Beşiktaş'taki kritik süreçleri ve nasıl bir yol izlendiğini konuştuk! Başkan Serdar Adalı'nın yapmak istedikleri, Cengiz Ünder transferinin perde arkası ve 13 milyon Euro süreci. İşte tüm detaylar!

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Cengiz Ünder'in Beşiktaş transferinin perde arkası! 13 milyon Euro
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 17:48

Beşiktaş'ın son dönemdeki yoğun sıkıntıları futbolseverlerin dikkatini çekerken, biz de Hakan Gündoğar ile kulüpte neler olduğunu konuştuk ve özel bilgilere ulaştık. Başkan Serdar Adalı'nın tercihleri, Cengiz Ünder transferi, Ole Gunnar Solskjaer'in Amir düşüncesi, son olarak da Ciro Immobile ve çok daha fazlası!

BORÇ KONUSU

Kulüpte sürekli bir borç süreci olduğunu ifade eden Gündoğar, başkan Serdar Adalı'nın göreve geldiği gibi ilk işinin oyunculara 13 milyon Euro maaş ödemek olduğunu söyledi. Beşiktaş'ta yeni bir yapılanma olduğunun altını çizen başarılı sunucu, ayrıca da kulüp içinde pek çok personelle yolların ayrıldığını da belirtti. Yapılan tercihlerin olumlu farklar yarattığına dikkat çeken Hakan Gündoğar, sürecin genel olarak daha iyiye gittiğini ve bu yönetimin doğru işler yaptığını ifade etti.

 

CENGİZ ÜNDER TRANSFERİ

Cengiz Ünder'in maaşında büyük bir indirimi kabul ettiğini ve Beşiktaş'ta oynamayı; yeni bir başlangıç yapmayı, gerçekten çok istediğini ifade eden deneyimli sunucu, transferin iptal olma sebebini taraftar baskısı olarak açıkladı ve bunun da uzun vadede yönetim açısından doğru bir karar olmadığını söyledi. Cengiz'in bir şansı hak ettiğine inandığını anlatan sunucu, Beşiktaş'ın şu anki kadrosunu düşününce çok önemli bir takviye olabilirdi diye de görüş belirtti. 

OLE GUNNAR SOLSKJAER BÖYLE İSTEDİ

Amir Hadziahmetovic'in Norveçli hocanın ilk tercihi olduğunu belirten Gündoğar, Al-Musrati yerine net şekilde Amir ile ilerlenmek istendiğini ve Libyalı orta sahanın gidişine bu sebeple izin verildiğini söyledi. 

HUZURSUZLUK

Beşiktaş'taki yabancı futbolcuların bazılarında net şekilde huzursuzluk olduğunu ama sürecin eskiye nazaran daha iyiye gittiğini yineleyen Hakan Gündoğar, Ciro Immobile'nin önümüzdeki yaz ayrılma ihtimali olduğunu da açıkladı. Ayrıca da şu anki yönetimin daha genç oyuncuları transfer etmeye yönelik bir politikada olduğunu ifade eden spor habercisi, Keny Arroyo gibi isimlere şans verileceğini ve yatırımların bu yönde olacağını da özellikle belirtti. 

 

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#Spor
#beşiktaş kulübü
#transfer dönemi
#serdar adalı
#Spor
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