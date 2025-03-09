Cenk Akyol Anadolu Efes Genç Takımının başına geçti!

Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Anadolu Efes Kulübü, Cenk Akyol'un Genç Takım antrenörlüğüne getirildiğini duyurdu.

KULÜPTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Kulüpten yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in 15 Yaş Altı Takımı'nda antrenörlük görevini yapan Cenk Akyol'un Genç Takım antrenörlüğüne getirildiği duyuruldu.

Anadolu Efes Sportif Direktörü İsmail Şenol, Cenk Akyol'un kulübün altyapısından yetişip milli takım formasıyla önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "Cenk Akyol, henüz antrenörlük kariyerinin başında olmasına karşın, Galatasaray'da Ekrem Memnun ve Andreas Pistiolis'le önemli tecrübe edindi. Bu sezon 15 Yaş Altı Takımı'mızın başında gösterdiği performans da bizi cesaretlendirdi. 15 Yaş Altı Takımı'nın sezonunun bitmesiyle Cenk hocayı Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden takımımızın başına getirdik. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak vizyonumuz; Türk sporunu ileriye götürmek, Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ederek basketbolu tüm gençlere sevdirmektir." ifadelerini kullandı.