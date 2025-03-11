Cenk Tosun adım adım Japonya yolcusu!

Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan ancak istediği süreyi bulmakta zorluk çeken Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılması gündemde. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun övgülerine rağmen kadroda kendine düzenli bir yer bulamayan milli futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı.

Sports Digitale'in yaptığı habere göre Japonya ekibi Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe'ye Cenk Tosun için resmi teklif yaptı.

JAPONYA KULÜBÜNE GİDİYOR

Japon ekibi ile anlaşan Cenk Tosun, Fenerbahçe'nin teklifi kabul etmesini bekliyor. Kulüpler arasındaki resmi temaslar sürüyor.

FORMAYA HASRET KALMIŞTI

Sezon başında rekor bonservisle Sevilla'dan kadroya katılan En-Nesyri ve yanı sıra takımın kaptanlık görevini yapan Edin Dzeko ve son olarak Al-Nassr'dan transfer edilen Anderson Talisca’nın takıma katılmasıyla rekabet iyice artarken Cenk Tosun’un forma şansı daha da azalmıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Cenk Tosun bu sezon Fenerbahçe forması altında 16 maça çıkarken 2 gol 1 asist üretmeyi başardı. Ayrıca milli golcü Jose Mourinho önderliğinde yalnızca 2 maça 11'de başlayabildi.