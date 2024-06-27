Cenk Tosun Avusturya maçı öncesi mesajı verdi: Avusturya ile açık bir dosyamız var

27 Haziran 2024 03:33 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 03:55

EURO 2024 F Grubu'nda son maçlar oynandı. A Milli Takım, Çekya'yı 2-1 yenerek. Ay yıldızlılar, Hakan Çalhanoğlu'nun 51. dakikada attığı golle öne geçti. Çekya, 67'de Soucek ile cevap verdi. Cenk Tosun, 90+4'te attığı golle ay yıldızlıları galibiyete götürdü. Mücadele 2-1 sona erdi. Puanını 6 yapan A Milli Takım son 16'ya yükseldi. Milli Takım'da maçtan sonra Cenk Tosun, Merih Demiral, Mert Müldür ve Barış Alper Yılmaz açıklamalar yaptı.

'AVUSTURYA İLE AÇIK DOSYAMIZ VAR'

Cenk Tosun maçın ardından; "Bu mutluluğu anlatmak kolay değil. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu daha her şeyin başlangıcı. Golüm için çok mutluyum. Ben bunu hayal ediyordum. Bizim Avusturya ile açık bir dosyamız var. 6-1 yenilmişliğimiz var. O yüzden rövanşı almak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımız muhteşem. Sanki turnuva Türkiye'de oynanıyor. Ayrıca Çekya takımını da kutlamak istiyorum. 10 kişi kalmalarına rağmen çok iyi mücadele ettiler. Çok fizikli bir takım." dedi.

MAÇ MAÇ GİDİYORUZ

Merih Demiral ise açıklamasında; "Çok zor bir maçtı ama kazanmasını bildik. Çok mücadele verdik sahada. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, sahaya karakter koydular. Gerekli mücadeleyi, karakteri gösterdik. Çok mutluyuz. İnşallah yolumuza emin adımlarla devam ederiz. Maç maç gidiyoruz. Avusturya formda bir takım. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzel sonuç alırız." sözlerini sarfetti.

RÖVANŞI ALMAK İSTİYORUZ

Mert Müldür maçın ardından; "Hep birlikte çok iyi mücadele gösterdik. Bu tarz takımlara karşı geçmişte çok zorlandık. Biz çok hırslıyız. Avusturya'yla eşleşmek istiyorduk. Hazırlık maçının rövanşını almak istiyoruz. Kaleci topu iki eliyle tuttu, daha sonra bir müdahale var. Benim hissiyatım yüzde yüz faul ama hakem vermedi. Biz de hakeme rağmen yenmesini bildik." ifadelerini kullandı.

BU İŞİN SIRRI ÇALIŞMAK

Barış Alper Yılmaz maçın ardından; "Ben takıma elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum. Çok mutluyum. Tek hedefimiz gruptan çıkmaktı. Şimdi adım adım ilerleyeceğiz. İnşallah o maçı da kazanacağız. Taraftarımız olmasa belki bu kadar ilerleyemezdik. Çalışarak buralara geldim. Bu işin sırrı çalışmak." dedi.

'HIRSLA BEKLİYORUZ'

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek ise, “Avusturya ile oynadığımız son maçta üzücü bir mağlubiyet almıştık. Açıkça konuşmak gerekirse boğazımızda kaldı. Maçı hırsla bekliyoruz” dedi.