Cenk Tosun Japonya yolcusu!

Fenerbahçe'nin sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Japonya kulübüne gideceği iddia edildi.
Sezon başında ezeli rakibi Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olarak büyük ses getiren Cenk Tosun, sarı-lacivertli takımda beklediği süreleri alamadı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun övgülerine rağmen kadroda kendine düzenli bir yer bulamayan milli futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı.
Sezon başında rekor bonservisle Sevilla'dan kadroya katılan En-Nesyri ve yanı sıra takımın kaptanlık görevini yapan Edin Dzeko ve son olarak Al-Nassr'dan trnasfer edilen Talisca’nın takıma katılmasıyla rekabet iyice artarken Cenk Tosun’un forma şansı daha da azaldı. İstediği süreyi bulamayan deneyimli forvet, menajerine ayrılık talebini iletti.
Japon takımı Urawa Red Diamonds ile adı anılan Cenk Tosun, tarafların anlaşması halinde bu transfer resmiyet kazanacağı iddia edildi.
Cenk Tosun bu sezon Fenerbahçe forması altında 16 maça çıkarken 2 gol 1 asist üretmeyi başardı. Ayrıca milli golcü Jose Mourinho önderliğinde yalnızca 2 maça 11'de başlayabildi.