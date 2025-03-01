Cenk Tosun Japonya yolcusu!

Sezon başında ezeli rakibi Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olarak büyük ses getiren Cenk Tosun, sarı-lacivertli takımda beklediği süreleri alamadı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun övgülerine rağmen kadroda kendine düzenli bir yer bulamayan milli futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı.

FORMAYA HASRET KALDI

Sezon başında rekor bonservisle Sevilla'dan kadroya katılan En-Nesyri ve yanı sıra takımın kaptanlık görevini yapan Edin Dzeko ve son olarak Al-Nassr'dan trnasfer edilen Talisca’nın takıma katılmasıyla rekabet iyice artarken Cenk Tosun’un forma şansı daha da azaldı. İstediği süreyi bulamayan deneyimli forvet, menajerine ayrılık talebini iletti.

CENK JAPONYA'YA GİDİYOR

Japon takımı Urawa Red Diamonds ile adı anılan Cenk Tosun, tarafların anlaşması halinde bu transfer resmiyet kazanacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Cenk Tosun bu sezon Fenerbahçe forması altında 16 maça çıkarken 2 gol 1 asist üretmeyi başardı. Ayrıca milli golcü Jose Mourinho önderliğinde yalnızca 2 maça 11'de başlayabildi.