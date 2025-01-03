Cenk Tosun kararını verdi! Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin kapısını çaldı

03 Ocak 2025 11:21 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:23

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun forma şansı vermediği Cenk Tosun ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Cenk Tosun ise kararını verdi.