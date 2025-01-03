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Cenk Tosun kararını verdi! Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin kapısını çaldı

Editör: Murat Makas / Kaynak: Fotomaç
03 Ocak 2025 11:21 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:23
Cenk Tosun kararını verdi! Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin kapısını çaldı

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun forma şansı vermediği Cenk Tosun ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Cenk Tosun ise kararını verdi.

Süper Lig’de Galatasaray​ ile puan farkı olmasına rağmen şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe​ ara transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte gidecek isimler de merak ediliyor. Takımda istediği forma şansını bulamayan Cenk Tosun​'a Süper Lig​'den talip çıktı.

Cenk Tosun kararını verdi! Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin kapısını çaldı - 1. Resim

CENK TOSUN KARARINI VERDİ

Süper Lig ekibi Gaziantep FK​, Cenk Tosun için girişimlere başladı. Milli oyuncuyu kadrosuna katabilmek için sarı-lacivertlilerle görüşen Gaziantep FK'nın hayalleri suya düştü.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile görüştüğü esnada araya giren Cenk Tosun, takımdan ayrılmak istemediğini söyleyerek transfer defterini kapattı.

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Kaynak: Fotomaç
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