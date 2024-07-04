Cenk Tosun'dan Mehmet Büyükekşi'ye beklenmedik hareket! Sosyal medyada gündem oldu

04 Temmuz 2024 02:23 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 02:55

Euro 2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımız, cumartesi oynayacağı çeyrek final karşılaşmasına hazırlanıyor. Karşılaşma sonrası oyuncuları kapıda ağırlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbolcularla selamlaştı.

CENK TOSUN, BÜYÜKEKŞİ'Yİ GÖRMEZDEN GELDİ

Kapının önünde durarak futbolcularla tek tek selamlaşan Büyükekşi, Cenk Tosun'dan hiç beklemediği bir tepki gördü. Tecrübeli forvet, Büyükekşi'nin arkasından dolanarak kendisiyle tokalaşmadan takım otobüsüne doğru hareket etti.

Cenk Tosun'un Büyükekşi ile selamlaşmamak için arkadan dolanması ise sosyal medyada gündem oldu.

Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye verdiği tepkinin, sezonun ilk aylarında yaşanan olayla ilişkili olduğu düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ'IN STADYUMUNDA ISLIKLANMIŞ, MAÇI TERK ETMİŞTİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünleri ve yönetimi tarafından sert eleştiriler almıştı.

2023 yılının Ekim ayında Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki maçını izlemek için Tüpraş Stadyumu'na gelen Büyükekşi, taraftarın kendisi aleyhindeki küfürlü tezahüratları sonrasında maçı terk etmişti.

Beşiktaş ile sözleşmesi bitmesine karşın, Beşiktaşlı kimliği ile bilinen Cenk Tosun'un tepkisinin, bu karşılaşma esnasında Mehmet Büyükekşi'nin dönemin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye parmak sallaması ile alakalı olduğu düşünülürken, bazı hesaplar ise milli oyuncunun Euro 2024'te kadroda tercih edilmemesine tepki gösterdiğini savundu.