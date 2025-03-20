Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Eyüp Ensar Yeşil

CEV Kupası'nda Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı finale kaldı!

CEV Kupası yarı finalinde İtalya'da 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Trentino Itas'ı 3-1 yenen Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, organizasyonda adını finale yazdırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CEV Kupası'nda Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı finale kaldı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 00:15
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 00:15

Mücadelenin ilk sayılarında iki takımda hata yapmazken, setin başları 8-8 eşitlikle geçildi. Setin ortalarında 2 sayılık (15-13) fark yakalayan Ziraat Bankkart, sonlara doğru avantajını 5 sayıya (20-15) çıkardı. İyi oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, ilk seti 25-17 önde bitirdi.

İkinci sete etkili başlayan Ziraat Bankkart, setin başlarında 4 sayılık (6-2) fark yakaladı ve Trentino Itas Başantrenörü Fabio Soli'ye mola aldırdı. Bloklarda Ziraat Bankkart'a kolay sayı imkanı tanımayan Trentino Itas, setin ortalarında eşitliği (16-16) yakaladı. Ziraat Bankkart, son ana kadar çekişmeli geçen seti 25-23 önde tamamladı.

Üçüncü sete defansta iyi oynayarak başlayan Trentino Itas, bloklardan ürettiği sayılarla setin başlarında 3 sayılık (3-6) fark yakaladı. İtalyan ekibi, setin ortalarına doğru farkı 5 sayıya (6-11) çıkarırken, Ziraat Bankkart, Anderson'un servis turunda eşitliği yakaladı: 13-13. Setin sonlarında daha iyi oynayan Trentino Itas, üçüncü seti 25-17 kazandı.

Dördüncü sete 3-0'lık seriyle başlayan başkent temsilcisine, çok geçmeden karşılık veren İtalyan ekibi 6-6'da eşitliği yakaladı. Setin ortalarında 2 sayı öne geçen (12-10) Ziraat Bankkart, setin sonlarında farkı artırdı: 23-19. Başkent temsilcisi, iyi oynadığı dördüncü seti 25-20, maçı da 3-1 kazandı.

İtalya'da 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Ankara'da Trentino Itas'ı 3-1 yenen Ziraat Bankkart, organizasyonda adını finale yazdırdı. Maçın ardından Ziraat Bankkartlı voleybolcular sevincini taraftarlarla kutladı.

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Ziraat Bankkart'tan Wouter Ter Maat oldu.

Başkent temsilcisi Asseco Resovia (Polonya)-TOURS VB (Fransa) maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.