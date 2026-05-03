Voleybolda CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörlü Finali'nin heyecanı İstanbul'da yaşandı. Dev organizasyonda Dörtlü Final maçları, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı.

HABERİN ÖZETİ CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank! Sarı-siyahlılar, Türk finalinde Eczacıbaşı'nı yendi VakıfBank, İstanbul'da düzenlenen CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez şampiyonluğa ulaştı. Bu final, CEV Şampiyonlar Ligi tarihindeki ikinci Türk finali oldu. VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-20, 25-21, 21-25 ve 25-18'lik setlerle mağlup etti. Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 9. kez şampiyonluk yaşadı. VakıfBank, şampiyonluk sayısıyla Volley Bergamo'yu (7) yakaladı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, final müsabakasında karşı karşıya geldi. VakıfBank, yarı finalde Imoco'yu, Eczacıbaşı ise yarı finalde Scandicci'yi 3-2'lik skorlarla mağlup ederek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finaline etkili başlayan taraf VakıfBank oldu. Sarı-siyahlılar, 25-20 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci setinde de Eczacıbaşı'na karşı üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, seti 25-21 kazanarak maçta durumu 2-0'a getirdi.

Dev finalin üçüncü setinde etkili olan taraf ise Eczacıbaşı oldu. Eczacıbaşı, seti 25-21 kazanarak maçta durumu 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın dördüncü setinde etkili olan taraf VakıfBank oldu. Seti 25-18 kazanan VakıfBank, karşılaşmadan da 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

VAKIFBANK, 7. KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etmeyi başaran VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-siyahlılar, organizasyonda daha önce 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüslemişti.

VakıfBank, kupayı kazanarak turnuvanın en çok şampiyon olan üçüncü takımı Volley Bergamo'yu (7) yakaladı.

2. KEZ FİNALDE KARŞILAŞTILAR

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez karşı karşıya geldi. Eşleşme aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihindeki ikinci Türk finali oldu.

Organizasyonda Türk temsilcileri, 2022-2023 sezonunda oynanan final maçında da kozlarını paylaşmıştı. 2023'te rakibini 3-1 mağlup eden VakıfBank, şampiyonluğa ulaşmış ve Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmüştü.

TÜRK KADIN VOLEYBOLU, 27. KUPASINI KAZANDI

Türkiye, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını kazandı.

Türk takımları, uluslararası alanda Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8'er, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 26 kupa kazanmıştı.

TÜRK TAKIMLARININ CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 9. KUPASI

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez şampiyonluk yaşadı.

İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 7 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 6 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk yakalayan ay-yıldızlı ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevinci yaşamıştı.