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 | Murat Makas

Cezalı kadın teknik direktörden otobüs üstünde taktik! O anlar viral oldu, Fatih Terim’e benzetildi

Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Pınar Konca, Denizli Sulatanlar Spor Kadın Futbol Takımı karşısındaki maçta cezalıydı. Ancak Pınar Konca maça doğrudan etki etti. Kadın teknik direktörün saha dışında otobüs üstünde oyuncularına taktik vermesi viral oldu, Fatih Terim'e benzetildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 16:46

Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Pınar Konca’nın yaptığı hareketler futbol severlerin ilgisini çekti. Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı ile Denizli Sulatanlar Spor Kadın Futbol Takımı, Çukurhisarspor Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ligde 2. sırada bulunan Eskişehirspor ve 4. sırada yer alan Denizli Sultanlar Spor arasındaki maç oldukça çekişmeli geçti.

TAKIM OTOBÜSÜ ÜZERİNDE TAKTİK

Maçta dikkat çeken olay yaşandı. Cezalı olan Eskişehirspor Teknik Direktörü Pınar Konca takım otobüsü üstüne çıkarak taktik verdi.


HAREKETLERİ FATİH TERİM'E BENZETİLDİ

Geçtiğimiz hafta Konya deplasmanında sakatlanan oyuncunun durumunu öğrenmek için sahaya giren Pınar Konca, kırmızı kartla oyundan atıldı. Denizli Sultanlar Spor Kadın Futbol Takımı maçında sahaya girişi yasağı olan Konca, sahanın yanında olan takımı otobüsünün üzerine çıktı. Böylelikle sahayı daha net gören ve sesini daha iyi duyuran Pınar Konca, buradan futbolcularına taktik vermeye devam etti. Konca'nın tam konsantre ve gergin hali izleyenlerin dikkatini çekti. Tavırlarıyla Fatih Terim'i andıran kadın teknik direktör, maç boyunca bir an bile oturmadan takımını yönetti. Müsabaka ise 2-2 berabere tamamlandı.

"DAHA GENİŞ BİR AÇIYLA GÖREBİLMEK İÇİN ORAYA ÇIKTIM"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Pınar Koca, cezaya otobüsle çözüm bulduğunu belirterek, "Geçtiğimiz Konya deplasmanında oyuncuma bir yumruk saldırısı oldu hem oyuncumun sağlığını kontrol etmek hem de olaylar daha fazla kızışmasın diye rakip tarafın sahasına doğru koştum. Hakem bunu bir saldırı olarak değerlendirdi ama hiç kimseye temasım olmadı, niyetim de o yönde değildi. Kırmızı kartla geldi ve beni sahanın dışına attı.

Otobüsün bir anda geliştiğini söyleyen Pınar Koca, her iki tarafı da yönetmek zorundayız ve tribün tarafı daha uzakta kalıyordu. Bu tarafa baktığımda daha yakındı ve pankartları gördüm ve ne yapabiliriz diye düşündüğümde aklıma kendi otobüsümüz geldi. Otobüse şoförümüze üstüne çıkıp çıkılmayacağını sorduğumda 'Sen çıkarsın' dedi ve getirdi sağ olsun. Daha geniş bir açıyla görebilmek için oraya çıktım. Şu an iki altımızda olan Denizli'yle maç yaptık. Biz 2. Lig'de grubumuzda ikinci sıradayız. Şu an için play-offları garantiledik sadece iki torba belirlenecek. Türkiye'de kadınlar olarak her yerde, her meslekteyiz. Çoğu kişi o otobüsün üstüne çıkamaz ama ben takımıma daha iyi hakim olabilmek için bir kadın olarak bunu gerçekleştirdim" dedi.

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Fatih Terim şu an hangi takımda?
Fatih Terim (d. 4 Eylül 1953) Türk profesyonel futbol menajeri ve eski oyuncudur. Suudi Pro League kulübü Al-Shabab'ın teknik direktörüdür.
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