Chelsea dünya şampiyonu: PSG'yi dağıttılar!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea mutlu sona ulaştı. Finalde PSG ile mücadele eden Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu karşısında adeta şov yaptı.

Chelsea, finalin favorisi PSG'yi rahat geçti. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vuran Chelsea, Fransız devi karşısında 3-0 galip geldi.

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CHELSEA ŞAMPİYON OLDU

Chelsea; 3-0 ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanırken, goller ise Palmer (22, 30) ve Pedro'dan (43) geldi. Diğer tarafta ise finalde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan PSG, maç boyunca Chelsea'nin temposuna ayak uyduramadı. Maviler, Şampiyonlar Ligi şampiyonu karşısında ilk dakikadan itibaren üstün bir performans sergiledi.

COLE PALMER MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Dev finali 2 gol ve 1 asistle tamamlayan Cole Palmer, kritik müsabakada maçın adamı seçildi.

https://x.com/FIFACWC/status/1944481378705211474