Chelsea, Mamadou Sarr transferini açıkladı

Londra ekibinden yapılan resmi açıklamada, 19 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2033 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, transferin bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği iddia edildi. Chelsea, son dönemde genç yeteneklere yaptığı yatırımlarla dikkat çekerken, Sarr transferi de bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kariyerine Lyon’da başladı

Futbol hayatına Olimpik Lyon altyapısında başlayan Mamadou Sarr, 2023 yazında Strasbourg’a transfer olmuştu. Geride kalan sezonda Fransa Ligue 1’de 28 maça çıkan genç stoper, istikrarlı performansıyla dikkat çekmiş ve Chelsea’nin radarına girmişti. Fransa Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Sarr, geleceğin önemli savunmacıları arasında gösteriliyor. Chelsea’nin genç oyuncuya olan uzun vadeli yatırımı, kulübün gelecek yıllara dönük planlarının da bir göstergesi niteliğinde.

https://x.com/ChelseaFC/status/1932000177617072213