Chelsea Manchester City maç sonucu kaç kaç? İkinci yarıda işi bitirdi

İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında Manchester City, deplasmanda Chelsea’yi 3-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Stamford Bridge’de oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, 51. dakikada Manchester City Nico O’Reilly’nin golüyle 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.
Karşılaşmanın 57. dakikasında Marc Guehi’nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran deplasman ekibi, 68. dakikada Jérémy Doku’nun golüyle skoru 3-0’a taşıdı.
Bu neticeyle ikinci basamaktaki Manchester City puanını 64’e yükseltirken, Chelsea 48 puanla 6. sırada yer aldı.