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 | Suat Vilgen

Chelseali yıldızdan Donald Trump'a sert tepki! Korktuk ve sinirlendik

Trump'ın kupa seremonisindeki tavrı, Chelsea cephesinde rahatsızlık yarattı. İspanyol futbolcu Marc Cucurella, UEFA Kulüpler Dünya Kupası finalinin ardından sahnede yaşananları günler sonra açıkladı.

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Chelseali yıldızdan Donald Trump'a sert tepki! Korktuk ve sinirlendik
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 08:09
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 08:09

’nin UEFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi ABD'de büyük coşku yaratırken, şampiyonluk kutlamalarına damga vuran isimlerden biri de ABD Başkanı oldu. Kupanın takdim edildiği seremonide sahnede kalan Trump, futbolcuların sevincine eşlik etmişti. Ancak Chelseali oyuncular bu durumdan pek memnun kalmadı. Mavilerin İspanyol sol beki Marc Cucurella, günler sonra yaptığı açıklamada yaşananlara dair rahatsızlığını dile getirdi. Kupa tesliminden sonra sahnede yaşananları anlatan Cucurella, Trump'ın beklenenden fazla sahnede kalmasının takım içinde gerilim yarattığını söyledi.

Chelseali yıldızdan Donald Trump'a sert tepki! Korktuk ve sinirlendik

“KUPAYI VERDİ AMA SAHNEDEN İNMEDİ”

Donald , finalde şampiyon olan Chelsea’ye kupayı teslim ettikten sonra sahneden inmedi. Seremoniye devam eden Trump, futbolcularla iç içe girerek kutlamalara eşlik etti. Ancak bu tablo, sahada bulunan futbolcular için beklenmedik ve rahatsız edici bir duruma dönüştü.

Chelseali yıldızdan Donald Trump'a sert tepki! Korktuk ve sinirlendik

“GİTMESİNİ BEKLEDİK AMA O GİTMEDİ”

Konuyla ilgili konuşan Cucurella, o an yaşadıkları gerginliği şu sözlerle aktardı:
“Bize Donald Trump’ın kupayı teslim edeceği ve o gitmeden kimsenin kupayı almaması gerektiği söylendi. Kupayı aldıktan sonra hepimiz orada onun gitmesini bekledik ama o gitmedi.”

Chelseali yıldızdan Donald Trump'a sert tepki! Korktuk ve sinirlendik

“ÇOK KORKMUŞTUK, ÇOK SİNİRLENMİŞTİK”

Cucurella, Trump'ın sahnede kalmaya devam etmesinin takımda bir huzursuzluk yarattığını belirtti: “Gitmesi için hâlâ bekliyorduk. Ona uzun süre baktık. Sonra bize, ‘Burada kalacağım, sorun yok’ dedi. Ona kimse hiçbir şey söyleyemedi. Söyleyemezdik. Dürüst olmak gerekirse çok korkmuştuk. Aynı zamanda çok da sinirlenmiştik.”

Chelsea cephesinden gelen bu açıklama, kupa seremonisinin perde arkasında yaşananları gözler önüne sererken, Trump’ın sahnedeki ısrarı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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ETİKETLER
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#Uefa Kulüpler Dünya Kupası
#Marc Cucurella
#Spor
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