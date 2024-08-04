Cinsiyet tartışması ile gündeme gelen Imane Khelif'in rakibinden dikkat çeken sözler: Kazanamam o bir erkek 

04 Ağustos 2024 19:34 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 19:43

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 66 kiloda cinsiyet tartışmaları gündem olmaya devam ediyor. Son 16 turunda İtalyan boksör Carini'nin aldığı sert darbeler sonrası 46. saniyesinde oyundan çekilmek zorunda kalırken çeyrek finaldeki Macar rakibinden ise dikkat çeken bir açıklama geldi.

"KAZANAMAM O BİR ERKEK"

Kadınlar 66 kilo branşında mücadele eden Imane Khelif, çeyrek finalde Macar boksör Luca Anna Hamori ile karşılaştı ve rakibini 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Raunt arasında antrenörünün direktiflerini dinleyip cevap veren Hamori'nin, "Kazanamam o bir erkek" dediği görüntüler ekrana yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.