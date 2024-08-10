Cinsiyet testi tartışmalarının odağındaki boksör Imane Khelif, altın madalya aldı

10 Ağustos 2024 01:08 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 02:34

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Çinli Liu Yang'i 5-0 yenen Khelif, olimpiyat şampiyonluğunu ilan etti.

Liu Yang gümüş madalya kazanırken, Yang'in yarı finalde yendiği Tayvanlı Chin Nien Chen ile Imane Khelif'in mağlup ettiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng bronz madalya kazanan isimler oldu.

İTALYAN RAKİBİ ÇEKİLMİŞTİ

​​​​​​​Imane Khelif, son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaşmış, Carini müsabakanın 45. saniyesinde ringden çekilmişti. Bu müsabakanın ardından Cezayirli sporcu dünya gündeminde en çok konuşulan isimlerden birisi olarak dikkati çekti.

Khelif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gerekli uygunluk kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle diskalifiye edilmesi hatırlatılırken, Cezayirli sporcunun müsabakalardan çıkarılması için girişimlerde bulunulmuştu.