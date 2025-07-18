Ciro Immobile fırtına gibi başladı: Beşiktaş sonrasında art arda goller!

Ciro Immobile'den Beşiktaş sonrasında goller geldi. Beşiktaş'ta yüksek tempolu oyunlara ayak uyduramayan 35 yaşındaki hücumcu, Bologna ile ilk maçında 2 kez skor tabelasını değiştirdi.

CIRO IMMOBILE 2 GOL ATTI: BOLOGNA FARKLI KAZANDI

Gitschberg ile hazırlık maçı yapan Bologna mücadeleyi 8-0 kazanırken, Ciro Immobile de attığı 2 gol ile başrolde yer alan isimlerden oldu. Beşiktaş'tan transfer olduğu Serie A ekibinde iştahli bir başlangıç yapan deneyimli golcü, ilk 11'de başladığı müsabakada taraftarlardan da tam not aldı.

CIRO IMMOBILE'NİN MAAŞI PAYLAŞILMIŞTI

Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon Euro kazanan Immobile, Süper Lig devinden ağır bir tazminatla ayrılmış ve Bologna'ya senelik 2 milyon Eurodan imza atmıştı.