Ciro Immobile fırtınası: Beşiktaş'tan sonra açıldı!

Bologna'ya Ciro Immobile piyangosu vurdu. Ciro Immobile'yi bedelsiz şekilde Beşiktaş'tan transfer eden Bologna, yıldız hücumcunun golleriyle yine galip geldi.

CIRO IMMOBILE ZAFERİN MİMARI

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Bologna, Levadeiakos ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçı Bologna 3-2 kazanırken, Beşiktaş'la sözleşmesini feshederek İtalya'ya dönen Ciro Immobile ise Levadiakos karşısında galibiyetin mimarı oldu! Deneyimli futbolcu, 47. ve 66. dakikalarda ağları havalandırdı. Son olarak da Ciro Immobile, Bologna'nın farklı kazandığı Virtus Verona ve Gitschberg maçlarında da goller atmıştı.

CIRO IMMOBILE VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile toplamda 41 müsabakada yer alan Ciro, 19 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.