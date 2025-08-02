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 | Burak Ayaydın

Ciro Immobile fırtınası: Beşiktaş'tan sonra açıldı!

Ciro Immobile için Beşiktaş'tan sonraki süreç oldukça sansasyonel geçiyor. Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'tan Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile, gollerine devam ediyor.

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Ciro Immobile fırtınası: Beşiktaş'tan sonra açıldı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 21:18
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 21:18

'ya Ciro Immobile piyangosu vurdu. Ciro Immobile'yi bedelsiz şekilde 'tan transfer eden Bologna, yıldız hücumcunun golleriyle yine galip geldi.

Ciro Immobile fırtınası: Beşiktaş'tan sonra açıldı!

CIRO IMMOBILE ZAFERİN MİMARI

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Bologna, Levadeiakos ile karşı karşıya geldi. düellosuna sahne olan maçı Bologna 3-2 kazanırken, Beşiktaş'la sözleşmesini feshederek İtalya'ya dönen Ciro Immobile ise Levadiakos karşısında galibiyetin mimarı oldu! Deneyimli futbolcu, 47. ve 66. dakikalarda ağları havalandırdı. Son olarak da Ciro Immobile, Bologna'nın farklı kazandığı Virtus Verona ve Gitschberg maçlarında da goller atmıştı.

Ciro Immobile fırtınası: Beşiktaş'tan sonra açıldı!

CIRO IMMOBILE VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile toplamda 41 müsabakada yer alan Ciro, 19 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

CIRO IMMOBILE BEŞİKTAŞ'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Yıldız golcü, Lazio'dan transfer edilmişti.
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