Ciro Immobile gelişmesi! Beşiktaş ile anlaştı, yollar ayrılıyor

Beşiktaş’ta İtalyan golcü Ciro Immobile ile yollar ayrılıyor. Immobile ve Beşiktaş sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı. Tarafların görüşmesi sonrası Immobile'nin bu akşam İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.

IMMOBİLE'NİN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Geride kalan sezonda 41 maçta görev alan Immobile, 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ciro Immobile, Beşiktaş ile 2 yıllık anlaşma yapmış ve 6 milyon euroya anlaşmıştı.

BOLOGNA İSTİYOR

Bologna, İtalyan yıldızın peşine düşmüştü. Ciro Immobile’ye transferde 2 milyon euro önerilmişti.

