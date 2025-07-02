Ciro Immobile gelişmesi! Beşiktaş ile anlaştı, yollar ayrılıyor

İstanbul
Beşiktaş'ta tartışmalı sezon geçiren Ciro Immobile'nin sözleşmesi feshediliyor. İtalyan golcünün yakın zamanda İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.
Beşiktaş’ta İtalyan golcü Ciro Immobile ile yollar ayrılıyor. Immobile ve Beşiktaş sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı. Tarafların görüşmesi sonrası Immobile'nin bu akşam İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.
Geride kalan sezonda 41 maçta görev alan Immobile, 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ciro Immobile, Beşiktaş ile 2 yıllık anlaşma yapmış ve 6 milyon euroya anlaşmıştı.
Bologna, İtalyan yıldızın peşine düşmüştü. Ciro Immobile’ye transferde 2 milyon euro önerilmişti.