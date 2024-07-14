Ciro Immobile İlk kez Beşiktaş kampında
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Temmuz 2024 04:27 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 04:35
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy ile beraber takımın kampına katıldı.
Beşiktaş Spor Kulübü futbolcularından Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, takımın Slovenya kampına katıldı.
Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattığını bugün duyurmuştu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya temsilcisi Lazio'dan transfer edilen 34 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ciro Immobile'ye sezon başına 6 milyon avro ödeneceği aktarıldı.
Immobile, vatandaşları Federico Giunti (2003-2004) ve Matteo Ferrari'nin (2009-2011) ardından Beşiktaş'ta forma giyecek üçüncü İtalyan futbolcu olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı