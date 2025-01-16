Çorum FK, Can Efe Bozacı'yı renklerine bağladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ocak 2025 18:02 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 18:10
Trendyol 1. Lig takımı Çorum FK, genç futbolcu Can Efe Bozacı'yı transfer etti.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son olarak Bodrum FK forması giyen 19 yaşındaki forvetle 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Bodrum Futbol Kulübünden transfer ettiğimiz Can Efe Bozacı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık. Can Efe'ye, aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: tgrthaber.com