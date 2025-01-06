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Çorum FK Kabongo Kasongo ile yollarını ayırdı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ocak 2025 18:40 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 18:44
Çorum FK Kabongo Kasongo ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig takımlarından Çorum FK, sezon başında renklerine bağladığı Kabongo Kasongo ile yollarını ayırdı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Çorum FK​'nın yaptığı yazılı açıklamada, takım oyuncularından Kabongo Kasongo ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği açıkladı.

Kulübün yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kabongo Kasongo ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Çorum FK 30 yaşındaki hücum oyuncusu Kabongo Kasongo ile 19 Temmuz 2024 tarihinde 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Çorum FKda Kabongo Kasongo ile yollar ayrıldı

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Kaynak: tgrthaber.com
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