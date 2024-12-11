Cristiano Ronaldo 1000 gole ulaşacak!

11 Aralık 2024 19:10 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 19:15

Cristiano Ronaldo ile birlikte Manchester United forması giyen Fransız stoper Michael Silvestre ilginç açıklamalarda bulundu. Eski takım arkadaşı Ronaldo için "Cristiano Ronaldo bin gole ulaşacak ve bu inanılmaz bir başarı olacak." dedi.

Eski savunma futbolcu Mikael Silvestre. 1999-2008 yıllarında İngiliz devi Manchester United​ forması giymiş ve Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo​'nun futbol sahnesine adım attığı dönemlerde onunla takım arkadaşı olmuştu. Ronaldo'nun bin gol hedefi ile ilgili açıklamalarda bulunan Silvestre, 39 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahsetti.

Fransız eski futbolcu yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo bin gole ulaşacak ve bu inanılmaz bir başarı olacak." dedi.

"AKLINA KOYDUĞU HER ŞEYİ BAŞARIYOR"

Silvestre açıklamasına şöyle devam etti, "Birinin kariyerine kanat oyuncusu olarak başlaması ve ardından Pele'den daha fazla gol atması olağanüstü, bin gole ulaşacağını düşünüyorum. Aklına koyduğu her şeyi başarıyor." ifadelerini kullandı.

"1000 GOL BARAJINI AŞACAK"

Silvestre, Ronaldo ile ilgili son olarak, "Suudi liginde her dakika oynuyor ve hem penaltılardan hem de açık oyundan gol atıyor, en iyi performans gösterenlerden biri ve performansında herhangi bir düşüş görmüyorum. Uzun süre kalabileceğini düşündüğüm bir seviyede, 40'lı yaşlarına kadar oynayacağını ve 1000 gol barajını aşacağını düşünüyorum ve bu inanılmaz bir başarı olacak." şeklinde konuştu.

Kariyerinde 900 barajını aşan Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı. Ronaldo bu karşılaşmalarda 16 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.