Cristiano Ronaldo için şok gelişme: Zina suçundan 99 kırbaç cezasıyla karşı karşıya

Zina yapanların cezası nedir?

“Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz değnek vurun. Eğer Allâh'a ve âhiret gününe inanıyorsanız, bunlara Allâh'ın dinini uygulama konusunda acıyacağınız tutmasın. Mü'minlerden bir topluluk da, onların cezasına şahit olsun.” Evli, erkek veya kadına uygulanacak recm cezası ise sünnetle sabittir