Cristiano Ronaldo için şok gelişme: Zina suçundan 99 kırbaç cezasıyla karşı karşıya

Al Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu Esteghlal karşılaşması için kadroya alınmamasının sebebi şaşırttı. Cristiano Ronaldo'nun 'zina' cezası alabileceği belirtildi.
Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Pazartesi günü Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Esteghlal ile karşılaşacakları maç için İran’a gitmeyecek.
İran ekibinin tarafsız sahada maç oynamayı reddetmesi üzerine Al Nassr, yıldız oyuncusu olmadan seyahat etme kararı aldı. Portekizli süperstarın kafileye katılmama sebebi belli oldu.
Flashscore'de yer alan detaylarda Cristiano Ronaldo, 2023 yılında engelli bir sanatçıyı öpüp sarılması nedeniyle ‘zina’ cezası alabilir.
İki yıl önce Madeira asıllı oyuncunun takımı bir diğer İran takımı Persepolis ile karşılaştığında, Ronaldo, ayaklarıyla resim yapan engelli sanatçı Fatemeh Hammami Nasrabadi'ye sarılıp alnından öperken görüntülenmişti.
İslam Cumhuriyeti yasalarına göre bu hareket, temasın eşine yönelik olmaması nedeniyle zina olarak değerlendirilebilir. Cezanın içeriğinde 99 kırbaç darbesi yer alıyor.