Cristiano Ronaldo ile anlaşma tamam! Resmen duyurdular

Avrupa'dan Suudi Arabistan'a transfer olmasıyla herkesi şaşırtan Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile yeniden anlaştı. Cristiano Ronaldo'nun anlaşmasını duyuran Suudi Arabistan basını ise Al Nassr ile Portekizli arasında aynı şartların devam edeceğini açıkladı.

CRISTIANO RONALDO 1 YIL DAHA AL NASSR'DA

Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya karar veren Ronaldo, Al Nassr ile 1 yıl daha devam edecek. Kulüp yönetimi, gelecek yaz bitecek olan sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma konusunda Portekizli ile anlaşma sağladı.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

Tam olarak resmiyete dökülmese de yıldız ismin yine aynı maddi şartlarla devam edeceği yani 200 milyon Euro maaş alacağı belirtildi.

AL NASSR PERFORMANSI

Arabistan ekibiyle toplamda 90 maça çıkan Ronaldo, 82 gol ve 19 asistlik etkileyici bir istatistik ortaya koydu.

BÜYÜK TANITIM İMKÂNI

Cristiano Ronaldo'nun dünya çapında bir marka olmasından da çok memnun olan Al Nassr yönetimi, anlaşmanın devam etmesiyle reklam çalışmalarına daha fazla odaklanmayı da hedefleyecek.