Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Cristiano Ronaldo Portekiz'i şampiyonluğa taşıdı: UEFA Uluslar Ligi'nde büyük zafer!

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya karşılaştı. Cristiano Ronaldo'nun takımı adına beraberlik golünü attığı maçta, penaltılarda galip gelen Portekiz şampiyon oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cristiano Ronaldo Portekiz'i şampiyonluğa taşıdı: UEFA Uluslar Ligi'nde büyük zafer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 00:47
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 01:04

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, normal süresi 2-2 biten maçta İspanya'yı penaltılarda mağlup etti. İspanya'nın golleri Zubimendi (21) ve Oyarzabal'dan (45) gelirken, Portekiz ise Mendes (26) ve Ronaldo (61) ile eşitliği yakaladı.

PORTEKİZ İSPANYA'YI PENALTILARDA YENDİ

Portekiz, normal süresi 2-2 biten maçın penaltı atışlarında İspanya'yı 5-3 mağlup etti. İspanya'da dördüncü penaltı atışını kaçıran Galatasaraylı Alvaro Morata, ülkesi adına golü bulamayan tek isim olmuş oldu.

Cristiano Ronaldo Portekiz'i şampiyonluğa taşıdı: UEFA Uluslar Ligi'nde büyük zafer!

CRISTIANO RONALDO GOLLERE DEVAM EDİYOR

Cristiano Ronaldo skor tabelasını değiştirmesiyle birlikte, 938. kariyer golüne ulaştı. Son olarak da Ronaldo, Uluslar Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncu ünvanını elde etti.

Cristiano Ronaldo Portekiz'i şampiyonluğa taşıdı: UEFA Uluslar Ligi'nde büyük zafer!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Carlos Alcaraz tarih yazdı: Fransa Açık şampiyonluğu geldi!
Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Aykut Kocaman!

Sıkça Sorulan Sorular

CRISTIANO RONALDO ŞU AN HANGİ TAKIMDA?
Al Nassr'ın sözleşme teklifini reddeden Ronaldo, henüz yeni takımını açıklamadı.
ETİKETLER
#cristiano ronaldo
#Portekiz milli takımı
#UEFA Uluslar Ligi
#ispanya milli takımı
#portekiz şampiyon
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.