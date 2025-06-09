Cristiano Ronaldo Portekiz'i şampiyonluğa taşıdı: UEFA Uluslar Ligi'nde büyük zafer!

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya karşılaştı. Cristiano Ronaldo'nun takımı adına beraberlik golünü attığı maçta, penaltılarda galip gelen Portekiz şampiyon oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, normal süresi 2-2 biten maçta İspanya'yı penaltılarda mağlup etti. İspanya'nın golleri Zubimendi (21) ve Oyarzabal'dan (45) gelirken, Portekiz ise Mendes (26) ve Ronaldo (61) ile eşitliği yakaladı.

PORTEKİZ İSPANYA'YI PENALTILARDA YENDİ

Portekiz, normal süresi 2-2 biten maçın penaltı atışlarında İspanya'yı 5-3 mağlup etti. İspanya'da dördüncü penaltı atışını kaçıran Galatasaraylı Alvaro Morata, ülkesi adına golü bulamayan tek isim olmuş oldu.

CRISTIANO RONALDO GOLLERE DEVAM EDİYOR

Cristiano Ronaldo skor tabelasını değiştirmesiyle birlikte, 938. kariyer golüne ulaştı. Son olarak da Ronaldo, Uluslar Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncu ünvanını elde etti.