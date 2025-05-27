Cristiano Ronaldo resmen ayrıldı: Al Nassr dönemi sona erdi!

Cristiano Ronaldo ve Al Nassr birlikteliği resmen bitti. Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve Al Nassr'a veda etti.

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr kariyeri sona erdi. Her şey için minnettar olduğunu belirten Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile olan hikâyesinin bitme zamanının geldiğini ifade etti.

CRISTIANO RONALDO, AL NASSR İLE YOLLARINI AYIRDI

Manchester United sonrasındaki Suudi Arabistan tercihiyle herkesi şaşırtan Cristiano Ronaldo, an itibarıyla Al Nassr'a veda etti. Oynadığı her takımda kupa kazanan Portekizli yıldız, ilk kez bir kulüpte zafer yaşayamadı. Son olarak ise Al Nassr ile 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo; 93 gol atıp, 19 da asist yaptı.

CRISTIANO RONALDO GOL KRALI OLARAK NOKTALADI

40 yaşındaki yıldız, bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 25 gol atarak zirvede yer almıştı. Sosyal medyada veda paylaşımı yapan Cristiano Ronaldo, "Bu bölüm sona erdi. Ancak hikâye devam ediyor, her şey için minnettarım." ifadelerini kullandı.

https://x.com/Cristiano/status/1927101078979375440