Cristiano Ronaldo Süper Lig' devine gelebilir! Ayrılık kararı sonrası seçenekleri saydılar

Spot: Al Nassr ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cristiano Ronaldo'nun geleceği merakla bekleniyor. İngiliz basını, yıldız futbolcunun transfer seçenekleri arasında Süper Lig devinin bulunduğunu yazdı.

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona eriyor. 40 yaşındaki yıldız futbolcunun takımıyla yola devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken, İngiliz basınından gelen çarpıcı bir iddia Türkiye'de heyecan doğurdu.

İNGİLTERE’DEN SES GETİREN İDDİA

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Mirror, Portekizli süperstarın gelecek sezon için değerlendirdiği olası transfer adreslerini sıralarken Beşiktaş’a da özel bir parantez açtı. Haberde, Ronaldo'nun henüz futbolu bırakmayı düşünmediği ve 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek istediği vurgulandı.

Ronaldo’nun daha önce verdiği bir röportajda, "Motive olduğum sürece devam edeceğim. O gün gelmezse bırakırım," sözlerine atıf yapılan yazıda, Avrupa ve dünyanın çeşitli bölgelerinden kulüplerin ilgisine dikkat çekildi.

RONALDO'NUN MASASINDAKİ OPSİYONLAR

İşte Mirror’ın haberine göre Cristiano Ronaldo’nun potansiyel adresleri:

Sporting Lizbon: Kariyerine başladığı kulüp olan Sporting, Ronaldo’nun Avrupa’ya dönüş için düşünebileceği romantik bir seçenek. Madeira’daki evinden ayrılıp genç yaşta adım attığı bu takım, onu yeniden kadrosuna katmak isteyebilir.

Al Ahli: Suudi Arabistan’da kalma ihtimalini sürdüren Ronaldo için Al Ahli seçeneği öne çıkıyor. Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazanan kulüp, yaz aylarında kadrosuna büyük bir yıldız eklemek istiyor. Firmino'nun ayrılığı sonrası oluşacak boşluğu Ronaldo ile doldurmak isteyebilirler.

MESSI'YE YENİDEN RAKİP OLABİLİR

Los Angeles FC: MLS takımlarından LAFC de yıldız futbolcuyu gündemine almış durumda. Olivier Giroud’nun beklentilerin altında kalması sonrası Ronaldo’nun transferi, Lionel Messi ile Amerika'da yeniden rekabet yaşanması anlamına gelebilir.

Chelsea: İngiltere’ye dönüş senaryosu da masada. Chelsea'nin genç ağırlıklı kadrosuna tecrübe katmak isteyen yönetim, 40 yaşına yaklaşmış Ronaldo’ya sıcak bakabilir. Takımda istikrar sağlayamayan hücum hattı, böyle bir transferi mümkün kılabilir.

SÜRPRİZ TÜRKİYE SEÇENEĞİ: BEŞİKTAŞ

Beşiktaş: Haberde Beşiktaş da sürpriz bir ihtimal olarak değerlendirildi. Ronaldo’nun 2021 yılında Manchester United’a dönüşünü sağlayan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in şu anda Beşiktaş’ın gündeminde olması dikkat çekiyor. Eğer Norveçli teknik adam İstanbul ekibinin başına geçerse, ikili arasında yeniden bir buluşma yaşanabilir.

Beşiktaş’ın bu sezonki en skorer ismi Ciro Immobile’nin kontratının son yılına girmesi ve sakatlıklarla boğuşması nedeniyle, yönetim yeni bir golcü arayışına girebilir. Ancak İstanbul temsilcisinin Şampiyonlar Ligi bileti alamamış olması, Ronaldo’yu ikna etmede en büyük engel olarak duruyor.