Cristiano Ronaldo yeni sözleşmeye imzayı attı! Dakikada kazanacağı para dudak uçuklattı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, futbolun dünyaca ünlü ismi, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile yeni 2 yıllık bir sözleşmeye imza attı. Anlaşma kapsamında Ronaldo, yıllık 400 milyon euro kazanacak. Bu rekor ücret, güncel kurla hesaplandığında dakikada dudak uçuklatan fiyata denk geliyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile 2 yıllık rekor yeni bir sözleşme imzaladı. Cristiano Ronaldo'yu Al-Nassr'a getiren Suudiler, yıldız futbolcuyu adeta para içinde yüzdürmeye devam ediyor.

Haziran'da sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki yıldız ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Suudi Arabistan ekibinin vereceği para yine çok konuşuldu.

HER KURUŞU SANİYE SANİYE HESAPLANDI

Gelen bilgilere göre Portekizli süper yıldız Al-Nassr'daki yeni sözleşmesiyle birlikte kulübünden yıllık 400 milyon euro kazanacak.

Yani ayda 33.34 milyon euro; haftada 7.6 milyon euro, günde 1.1 milyon euro, saatte 46.300 euro, dakikada 772 euro ve saniyede 13 euro kazanacak.

Bu rakamlar Türk Lirası'na çevrildiğinde güncel kurla birlikte oluşan tablo şu şekilde;

Yıllık: 18.704.000.000₺

Aylık: 1.558.458.400₺

Haftalık: 355.376.000₺

Günlük: 51.436.000₺

Saatlik: 2.164.388₺

Dakikalık: 36.087,52₺

Saniyelik: 608,00₺