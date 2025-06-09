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Editor
 | Suat Vilgen

Cristiano Ronaldo'dan gece yarısı sürprizi! İmza atacağı takımı resmen duyurdu

Geleceği uzun süredir merak edilen Cristiano Ronaldo, gece yarısı yaptığı açıklamayla dedikodulara son verdi. 40 yaşındaki yıldız futbolcu, Uluslar Ligi zaferi sonrası yaptığı röportajda önümüzdeki sezon formasını giyeceği kulübü açıkladı.

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Cristiano Ronaldo'dan gece yarısı sürprizi! İmza atacağı takımı resmen duyurdu
KAYNAK:
The Guardian
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 08:14
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 08:14

Portekiz Milli Takımı ile Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan Cristiano Ronaldo, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamayla futbol gündemine damga vurdu. Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşmesi sona eren yıldız oyuncunun ismi birçok kulüple anılırken, özellikle FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılan takımlarla adı sıkça geçmişti. Ancak Ronaldo, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek net kararını kamuoyuyla paylaştı.

Cristiano Ronaldo'dan gece yarısı sürprizi! İmza atacağı takımı resmen duyurdu
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YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Ronaldo, verdiği röportajda Al-Nassr ile yeni bir sözleşme imzalayacağını resmen duyurdu. Suudi Arabistan temsilcisiyle şimdiye dek 105 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 93 gol ve 19 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Cristiano Ronaldo'dan gece yarısı sürprizi! İmza atacağı takımı resmen duyurdu

Ancak yıldız isim, tüm bu istatistiklerine rağmen Al-Nassr formasıyla henüz bir kupa sevinci yaşayamadı.

Sıkça Sorulan Sorular

CRISTIANO RONALDO HANGİ TAKIMDA FUTBOLA BAŞLADI?
Cristiano Ronaldo, 5 Şubat 1985 tarihinde Portekiz'in Madeira adasında doğdu. Futbola olan ilgisi genç yaşlarda başlayan Ronaldo, ilk profesyonel sözleşmesini 8 yaşında, Madeira kulübü Andorinha'da imzaladı. Sonrasında, 12 yaşında Portekiz'in en büyük futbol kulüplerinden Sporting CP'ye katıldı.
ETİKETLER
#cristiano ronaldo
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