Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir'i tebrik etti

26 Temmuz 2024 01:08 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 01:19

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk ettiği San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 6-1 yendi. İstanbul ekibi, bu skorla tur kapısını sonuna kadar açtı. Karşılaşmayı Fatih Terim Stadyumu'nda izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından soyunma odasına indi.

Erdoğan, soyunma odasında kendisini alkışlarla karşılayan RAMS Başakşehir Kulübü futbolcularını ve teknik ekibini tebrik etti.

"GÜZEL BİR NETİCE OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz." diyen ve tokalaşan teknik direktör Çağdaş Atan'a, "Tebrik ediyorum. Güzel bir netice oldu." dedi.

Atan ise "Size keyif verdiyse ne mutlu bize. Sürpriz yaptınız, çok teşekkür ederiz." şeklinde karşılık verdi.

Ankara'dan İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan indiğinde skorun 2-0 olduğunu, sonrasında da stada geldiğini anlattı.

Futbolculara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyoruz. Güzel bir netice. Önümüzdeki hafta İtalya'ya gidiyorsunuz, orada da farklı bir netice olmaz değil mi?" diye sordu.

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Avrupa kupalarında daha iyi yerlere gelmek için mücadele vereceklerini söyledi.

"Çağdaş hoca ona göre sen de takımı ateşleyeceksin." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik direktör Atan'a, "Kaç çocuğun var?" diye sordu. Atan ise Başkan Gümüşdağ'ı işaret ederek, "Bir çocuğum var ama başkanım sıkıştırıyor, ikileyeceğiz inşallah" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odası ziyaretindeki konuşması yabancı futbolculara tercüme edildi.

Sporcular ve teknik heyetle sohbet eden, soyunma odasındaki çocukları seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir Kulübü futbolcuları ve heyetiyle fotoğraf çektirdi. Erdoğan'a ziyarette, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

RÖVANŞ 1 AĞUSTOS'TA

La Fiorita ile RAMS Başakşehir arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşması 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak. RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.