Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir'i yalnız bırakmadı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-La Fiorita maçını izledi. Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte maçı protokol tribününden takip etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita'nın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleştirdiği karşılaşmayı takip etti.
RAMS Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita’yı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir’in 4-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir’in La Fiorita ile oynadığı müsabakayı stadyumdan izledi.
YALNIZ BIRAKMADI
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda San Marino temsilcisi La Fiorita ile mücadele ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turuncu-lacivertlileri yalnız bırakmadı.
GÜMÜŞDAĞ İLE BİRLİKTE İZLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününden takip etti.