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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takıma başarı dileği: Ayağınıza taş değmesin 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 20:42 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan A Milli Takıma başarı dileği: Ayağınıza taş değmesin 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bu akşam EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımıza başarılar diledi. 

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te F Grubu'nu Portekiz'in ardından 6 puanla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, 22.00'de başlaması beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da 'Bizim çocuklara' başarı temennisi geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takıma başarı dileği: Ayağınıza taş değmesin  - 1. Resim

"AYAKLARINA TAŞ DEĞMESİN"

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu akşam Avrupa Futbol Şampiyonasında Avusturya karşısında çeyrek final mücadelesi verecek olan A Milli Futbol takımımıza Rabbim'den başarılar diliyorum. Bizim çocukların bu kritik maçı da kazanarak şampiyonluk yolculuklarını kararlılıkla sürdüreceklerine inanıyorum. Ayaklarına taş değmesin, yolları açık olsun." dedi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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