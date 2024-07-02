Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takıma başarı dileği: Ayağınıza taş değmesin 

02 Temmuz 2024 20:42 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 20:45

Bizim Çocuklar çeyrek final için sahaya çıkıyor! İşte Avusturya maçı 11'imiz...

Bizim Çocuklar çeyrek final için sahaya çıkıyor! İşte Avusturya maçı 11'imiz...

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te F Grubu'nu Portekiz'in ardından 6 puanla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, 22.00'de başlaması beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da 'Bizim çocuklara' başarı temennisi geldi.

"AYAKLARINA TAŞ DEĞMESİN"

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu akşam Avrupa Futbol Şampiyonasında Avusturya karşısında çeyrek final mücadelesi verecek olan A Milli Futbol takımımıza Rabbim'den başarılar diliyorum. Bizim çocukların bu kritik maçı da kazanarak şampiyonluk yolculuklarını kararlılıkla sürdüreceklerine inanıyorum. Ayaklarına taş değmesin, yolları açık olsun." dedi.