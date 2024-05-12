Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik! 

12 May 2024 18:24 - Güncelleme : 12 May 2024 18:26

Son dakika! Mete Gazoz Avrupa şampiyonu oldu: Milli sporcu tarihe geçti

Son dakika! Mete Gazoz Avrupa şampiyonu oldu: Milli sporcu tarihe geçti

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalyaya uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazoz'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, finalde Sloven rakibiyle kozlarını paylaştı. Rakibi karşısında karşılaşma boyunca üstün bir performans çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

ERDOĞAN'DAN GAZOZ'A TEBRİK TEBRİK!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez Avrupa şampiyonluğuna uzanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Erdoğan paylaşımında, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan millî okçumuz Mete Gazoz’u canıgönülden tebrik ediyorum.

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu’nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz’un başarılarının devamını diliyorum" dedi.