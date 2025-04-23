Daniel Güiza'dan Fenerbahçe itirafları! 'Çok para kazanmayı seçtim'

Daniel Güiza, Fenerbahçe'ye transferini hayal kırıklığı olarak nitelendirerek daha çok para kazanma peşinde koştuğunu ve Real Betis'in teklifini reddedip pişman olduğunu söyledi.

Bir dönem Fenerbahçe forması ile ligimizde boy gösteren İspanyol golcü Daniel Güiza, Türkiye günlerine dair bazı itiraflarda bulundu. 44 yaşında hala aktif futbol hayatına devam eden golcü futbolcu sarı-lacivertli takıma katılma süreci hakkında net konuşarak AS'a açıklama yaptı.

2008 yılında 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Mallorca'dan sarı-lacivertli takıma transfer olan Güiza, rekor bonservise rağmen beklentileri karşılamakta zorlanmıştı.

"ÇOK PARA KAZANMAYI SEÇTİM"

Fenerbahçe'ye transferi hakkında hayal kırıklığı olarak nitelendiren İspanyol golcü "Fenerbahçe bir ukde olabilir, ama 2010 Dünya Kupası'nda oynamamak gibi daha büyük ukdelerim var. Özellikle de Real Betis'in teklifini reddedip Fenerbahçe'ye gitmem. Kalbimi ve duygularımı dinlemek yerine daha çok para kazanmayı seçtim." dedi.

"REAL BETİS'İ SEÇERDİM"

Real Betis'i seçmediğine pişman olduğunu belirten Güiza "Şimdi olsa hiç düşünmeden Real Betis'i seçerdim. O kararımda çok büyük hata yaptım. Sonradan fark ettim ki para her zaman en önemli şey değil. O fırsatı kaçırmak çok canımı yaktı." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe forması altında 98 maça çıkan İspanyol golcü futbolcu Daniel Güiza 35 gol atıp 19 asist üretti.