David Moyes Everton'a geri döndü!

11 Ocak 2025 18:39 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 20:24

Premier Lig takımı Everton'da Sean Dyche ile yollarını ayırmasından sonra eski teknik direktörü David Moyes'i getirdiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig​ takımı Everton​, 61 yaşındaki İskoç teknik direktörü David Moyes ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Everton, David Moyes'u derhal geçerli olmak üzere yeni teknik direktörü olarak karşılamaktan mutluluk duymaktadır. David, 2002'den 2013'e kadar Everton'ı 500'den fazla maçta çalıştırmasıyla Premier Lig'in en deneyimli ve başarılı teknik direktörlerinden biri olarak tanınıyor." denildi.

Moyes, 2002'den 2013'e kadar Everton'ı çalıştırdıktan sonra Manchester United, Real Sociedad, Sunderland ve West Ham United ekiplerinde görev aldı.