Dele Alli Everton ile yollarını ayırdı!

20 Aralık 2024 18:18 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 18:28

İngiliz orta saha futbolcusu Dele Alli, Everton takımından ayrıldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Premier Lig takımı Everton'da forma giyen Dele Alli takımdan ayrıldı. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen İngiliz orta saha Alli, Premier Lig ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Dele Alli sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve kulübe veda etti.

Dele Alli, Everton'da sözleşmesi bitmiş olmasına rağmen hazırlıklarına İngiliz ekibinde devam etmişti. Serie A ekibi Como'da Dele Alli'nin deneme antrenmanlarına çıkacağı öğrenildi.