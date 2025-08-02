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 | Burak Ayaydın

Dele Alli için yolun sonu: Beklediği gibi olmadı!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dele Alli için yolun sonu göründü. Kariyeri büyük bir düşüşte olan ve Beşiktaş sonrasında formadan tamamen uzaklaşan Dele Alli, Como'daki sürecin ardından farklı bir karar almak üzere.

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Dele Alli için yolun sonu: Beklediği gibi olmadı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 18:15

'ta bekleneni veremeyen , İngiliz basınına göre futbol kariyerini sonlandırmaya hazırlanıyor. Bir dönem dünyanın en iyi orta sahalarından olan Dele Alli, an itibarıyla 29 yaşında ve tezat şekilde büyük bir vedanın eşiğinde.

Dele Alli için yolun sonu: Beklediği gibi olmadı!

BEŞİKTAŞ'TAN SONRA DELE ALLI İÇİN ZOR ZAMANLAR

Tottenham'da parlayan ve çıkış zamanlarında dünyanın en iyi orta sahaları arasında gösterilen Dele Alli, akabindeki süreçte ise düşüşe geçmiş ve kariyerini toparlayamamıştı. Tottenham-Everton sürecinin ardından Beşiktaş'a transfer olan ama Türkiye'de de kendini bulamayan eski yıldız, ardından ise Serie A'nın yeni ekibi Como'ya katılmıştı. İlerleyen zamanla birlikte Como'da da tutunamayan Dele Alli, şu anda ise İtalya ekibinin yaz kampına davet edilmedi ve ayrılık ihtimalini değerlendirmesi istendi.

Dele Alli için yolun sonu: Beklediği gibi olmadı!

DELE ALLI VE ERKEN VEDA

İngiliz orta saha, Como'nun kararıyla birlikte futbola veda etme kritiğini gündemine aldı. Henüz 29 yaşında olmasına rağmen şu an için ciddi bir transfer teklifi alamayan Dele Alli'nin, birkaç hafta için hayatıyla ilgili yeni bir sayfa açacağı iddia ediliyor.

Dele Alli için yolun sonu: Beklediği gibi olmadı!

Sıkça Sorulan Sorular

DELE ALLI GEÇEN SEZON KAÇ MAÇ OYNADI?
Como'ya transfer olan Dele Alli, İtalya temsilcisinde sadece bir maç oynamış ve 9 dakika sahada kalıp kırmızı kart görmüştü.
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ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#Dele Alli
#Dele Alli
#Transfer Haberleri
#Como
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