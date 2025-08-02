Dele Alli için yolun sonu: Beklediği gibi olmadı!

Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Dele Alli, İngiliz basınına göre futbol kariyerini sonlandırmaya hazırlanıyor. Bir dönem dünyanın en iyi orta sahalarından olan Dele Alli, an itibarıyla 29 yaşında ve tezat şekilde büyük bir vedanın eşiğinde.

BEŞİKTAŞ'TAN SONRA DELE ALLI İÇİN ZOR ZAMANLAR

Tottenham'da parlayan ve çıkış zamanlarında dünyanın en iyi orta sahaları arasında gösterilen Dele Alli, akabindeki süreçte ise düşüşe geçmiş ve kariyerini toparlayamamıştı. Tottenham-Everton sürecinin ardından Beşiktaş'a transfer olan ama Türkiye'de de kendini bulamayan eski yıldız, ardından ise Serie A'nın yeni ekibi Como'ya katılmıştı. İlerleyen zamanla birlikte Como'da da tutunamayan Dele Alli, şu anda ise İtalya ekibinin yaz kampına davet edilmedi ve ayrılık ihtimalini değerlendirmesi istendi.

DELE ALLI VE ERKEN VEDA

İngiliz orta saha, Como'nun kararıyla birlikte futbola veda etme kritiğini gündemine aldı. Henüz 29 yaşında olmasına rağmen şu an için ciddi bir transfer teklifi alamayan Dele Alli'nin, birkaç hafta için hayatıyla ilgili yeni bir sayfa açacağı iddia ediliyor.