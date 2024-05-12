Deniz Kayadelen'den dünya rekoru: Everest'in tepesinde yüzdü

12 May 2024 17:13 - Güncelleme : 12 May 2024 17:17

Dünya buz yüzme şampiyonu Deniz Kayadelen, birçok soğuk su şampiyonluğundan sonra 25 gün süren yolculukla eksi 20 derecede Everest'e tırmandı.

3 DERECELİK SUDA 5 DAKİKA KALDI

Dünyanın en yüksek dağı Everest'in 6 bin 400 metresine çıkan Kayadelen, 3 derecelik suda 5 dakika kalarak bir dünya rekoruna daha imza attı.

"ÇÜNKÜ BEN ATATÜRKÇÜ BİR SPORCUYUM"

Türk bayrağını Everest’in tepesinde dalgalandıran Deniz Kayadelen "Bedenin bittiği yerde kalbimle mücadele ettim çünkü ben Atatürkçü bir sporcuyum. Bu etkinlikte Türkiye’yi ve Avrupa’yı temsil eden tek kişi olarak kulübüm Ataspor Kulübüne ve tüm Türkiye’ye sevgi ve selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

DENİZ KAYADELAN KİMDİR?

Frankfurt'ta doğan ve 11 yaşında Türkiye'ye taşınan Deniz Kayadelen, yüzme kariyerine Yeşilyurt Spor Kulübü'nde başladı ve ardından Bakırköy Ataspor Kulübü'nde devam etti. Sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül kazanan Kayadelen, dünya şampiyonu bir yüzücüdür.

Türkiye'yi ilk kez Buz Dünya Şampiyonası'nda temsil ederek 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

KÖPEKBALIKLARININ İSTİLA ETTİĞİ YERDE YÜZDÜ

Robben Adası'ndan Cape Town'a kadar olan alanda, büyük beyaz köpekbalıklarının istila ettiği 12 derece aşırı soğuk suda yüzerek ve bayrak ekibiyle birlikte İngiliz ve Kuzey kanallarını da geçerek bütün dünyanın kendisine hayranlık duymasını sağlamıştır.