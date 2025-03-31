Deniz Öncü Amerika yarışını tamamlayamadı!

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 3. ayağı olan ABD'deki yarışı geçirdiği kaza nedeniyle tamamlayamadı.

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'ndeki yoğun yağış altında yapılan yarışa, Red Bull KTM Ajo adına çıkan Deniz Öncü, finişi göremedi.

Yağış nedeniyle ıslak zeminde gerçekleşen yarışta bitime 4 tur kala 11. sırada yer alan Deniz, virajı alırken geçirdiği kazayla pist dışına çıktı ve yarışı bitiremedi. Böylece milli sporcu, ABD'deki yarıştan puansız ayrıldı.

Yarışı ELF Marc VDS Racing'in İngiliz pilotu Jake Dixon birinci bitirdi ve genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. İkinciliği BLU CRU Pramac Yamaha Moto2'de İtalyan sürücü Tony Arbolino, üçüncülüğü ise HDR Heidrun takımından İspanyol sporcu Alonso Lopez elde etti.

Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 4. ayağı 11-13 Nisan'da Katar'da koşulacak.