Deniz Öncü'den tarihi zafer: Moto2'de ilk Türk birincilik

Motorland Aragon Pisti'nde gerçekleşen yarışta Red Bull KTM Ajo takımı adına piste çıkan ay-yıldızlı sporcu, son düzlükteki nefes kesen mücadelede rakibi Diogo Moreira'yı yalnızca 0.003 saniye farkla geçerek Moto2'de yarış kazanan ilk Türk sporcu unvanını kazandı.

Podyumda duygusal anlar

Yarış sonrası podyumda gözyaşlarını tutamayan Deniz Öncü, Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. Bu zaferle genel klasmanda toplam 62 puana ulaşarak 7. sıraya yükseldi. Türkiye Motosiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Deniz Öncü'nün bu tarihi başarısı Türk motor sporları adına bir dönüm noktasıdır” ifadelerine yer verildi.