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Spor
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 20:42

Deniz Undav aslen nereli, hangi takımlı? Galatasaraylı olarak biliniyordu

Deniz Undav nereli ve Türk mü olduğu ismi nedeniyle en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca Deniz Undav babası nereli kim olduğu da gündem konularından biri. Avrupa futbolunda attığı goller ve kariyerindeki yükselişle adından söz ettiren Deniz Undav, futbolseverlerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Özellikle VfB Stuttgart formasıyla sergilediği performansın ardından gündeme gelen başarılı forvetin hayatı, futbol kariyeri ve milli takım tercihi araştırılıyor. 2023-24 sezonunda Bundesliga'da dikkat çeken bir performansa imza atan Undav, Almanya futbolunun önemli hücum oyuncularından biri haline geldi. Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde ise Undav'ın Rams Park'taki hareketi futbol gündeminin konuşulan konularından biri oldu. Deniz Undav Galatasaraylı mı, hangi takımlı? İşte Deniz Undav’ın tuttuğu takım ve aslen memleketi…

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Editor
 TGRT Haber
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Deniz Undav aslen nereli, hangi takımlı? Galatasaraylı olarak biliniyordu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 20:42

Deniz Undav, Avrupa futbolunda son yıllarda dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcular arasında bulunuyor. Almanya'da başlayan futbol serüveninde farklı kulüplerin formasını giyen ve özellikle döneminde başarılı performansıyla gündeme gelen Undav, kariyer basamaklarını alt liglerden Bundesliga'ya kadar çıktı. Union Saint-Gilloise formasıyla yakaladığı çıkışın ardından Brighton & Hove Albion'a transfer olan futbolcu, daha sonra Stuttgart'taki performansıyla adından söz ettirdi. Deniz Undav hangi takımlı, aslen nereli? Detaylar…

DENİZ UNDAV NERELİ, TÜRK MÜ?

Deniz Undav, 19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Achim kentinde dünyaya geldi. Türk kökenli bir aileden gelen profesyonel futbolcunun ailesi, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Şanlıurfa'dan Almanya'ya göç etti. Almanya'da dünyaya gelen Undav, Alman vatandaşıdır. Futbol kariyerini forvet pozisyonunda sürdüren oyuncunun boyu 1,79 metre, ağırlığı ise 86 kilogramdır.

Deniz Undav aslen nereli, hangi takımlı? Galatasaraylı olarak biliniyordu

Türk kökenli olması nedeniyle Türkiye'de de yakından takip edilen Deniz Undav, futbol kariyerinin ilk yıllarından itibaren Almanya'da yetişti. Futbola TSV Achim altyapısında başlayan futbolcu, daha sonra Werder Bremen'in genç takımlarına katıldı. Bremen tarafından serbest bırakılmasının ardından alt liglerde forma giyen Undav, SV Meppen ve Eintracht Braunschweig gibi kulüplerde oynadı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Belçika'ya transfer olarak Avrupa futbolunda daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

Deniz Undav aslen nereli, hangi takımlı? Galatasaraylı olarak biliniyordu

DENİZ UNDAV HANGİ TAKIMLI?

Deniz Undav, kulüp kariyerinde özellikle VfB Stuttgart formasıyla gösterdiği performansla futbol gündeminde yer aldı. 2023-24 sezonunda Bundesliga ekibinde sergilediği başarılı futbol, kariyerindeki önemli dönemlerden biri oldu. Stuttgart'ın hücum hattında görev yapan Undav, attığı gollerle takımının dikkat çeken oyuncuları arasında yer aldı. ile Stuttgart arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde de futbolcunun İstanbul'daki hareketi gündeme geldi.

Deniz Undav aslen nereli, hangi takımlı? Galatasaraylı olarak biliniyordu

Deniz Undav'ın Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor. Stuttgart'ın Galatasaray karşılaşması öncesinde Rams Park'ta gerçekleştirdiği mini antrenman sırasında zemine ayak basan Undav, taraftarlarla özdeşleşen üçlü tezahüratını yaptı. Futbolcunun stadyuma adım attığı sırada gerçekleştirdiği bu hareket kameralara yansıdı ve sosyal medyada konuşuldu.

Deniz Undav aslen nereli, hangi takımlı? Galatasaraylı olarak biliniyordu

DENİZ UNDAV HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?

Deniz Undav, Almanya A Milli Futbol Takımı'nda forma giyiyor. Türk kökenli olması nedeniyle Türkiye Milli Takımı'nda oynayıp oynamayacağı da merak edilen futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2023 yılının sonunda yapılan milli takım davetini kabul etmedi. Bunun yerine Almanya Milli Takımı'nı tercih eden Undav, milli kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Almanya A Milli Takımı'na ilk kez Mart 2024'te davet edilen başarılı forvet, Fransa ve Hollanda ile oynanan hazırlık maçları öncesinde kadroya dahil edildi.  

ETİKETLER
#galatasaray
#stuttgart
#Brighton & Hove Albion
#Deniz Undav
#Almanya A Milli Futbol Takımı
#Spor
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