Derbi bitti, gerginlik bitmedi: Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a "5'e 1" cevabı

21 May 2024 09:42 - Güncelleme : 21 May 2024 09:44

Galatasaray -Fenerbahçe derbisi sonuçlandı ama karşılaşma öncesi ve sonrasında çıkan gerginlik halen devam ediyor. Dev derbinin son düdüğünün ardından Kerem Aktürkoğlu stadyumdan çıkarken 'Korkak herif' ifadelerini kullanmıştı. Aktürkoğlu'nun bu sözleri ise kameralara saniye saniye yansımıştı.

Mert Hakan Yandaş ise Kerem Aktürkoğlu'nun bu sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayarak '5'e 1 dayak yerken' ifadelerini kullanmıştı. Aktürkoğlu sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SEZONUN SON HAFTASINDA HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"

Aktürkoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı. Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi.

Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonluğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasında her şeyimizi vereceğiz.

"ONLARIN SEVİYESİNE İNMEYİZ"

Şunun bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez.

Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz"