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 | Suat Vilgen

Derbi hakemi için son karar verildi! Beşiktaş'tan flaş açıklama geldi

Son dakika derbi haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek hakemi belirledi. İşte o isim…

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Derbi hakemi için son karar verildi! Beşiktaş'tan flaş açıklama geldi
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 13:28

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile oynadığı maçlar nedeniyle verilen aranın ardından gözler Trendyol Süper Lig'e çevrilirken hafta sonu oynanacak dev derbi için geri sayım başladı. Beşiktaş'ın evinde lider Galatasaray'ı ağırlayacağı zorlu müsabaka öncesi en çok merak edilenlerin başında maça atanacak hakemin yerli mi yabancı mi kim olacağı konusu geliyordu.

HACIOSMANOĞLU: ALTINDAN KALKAMAYIZ!

Sabah'ta yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi bu konuda son kararını vererek derbiyi yerli hakemin yönetmesi yönünde fikir birliğine vardı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın yabancı hakem talebini değerlendirmeye alan TFF idarecileri ikiye bölünse de Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem kararına karşı çıkarak son sözünü söyledi.

Hacıosmanoğlu'nun, "Eğer bu kez de yabancı hakem atanırsa, bu taleplerin önünü alamayız" şeklinde bir görüş belirttiği öğrenildi. Haberde Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) herhangi bir talimat almadan hakem atamalarını yapacağı ve açıklamanın perşembe günü duyurulacağı bilgisine de yer verildi.

FAVORİ MEHMET TÜRKMEN

Bu arada Beşiktaş - Galatasaray derbisinde düdük çalması en muhtemel isim olarak Mehmet Türkmen'in öne çıktığı belirtildi. 32 yaşındaki hakem, geçen sezon Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği derbide düdük çalmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş'tan flaş bir açıklama geldi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisinin hakeminin belli olmasının ardından açıklama yapacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Başkanımız Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra bir saat içerisinde Tüpraş Stadyumu'n açıklamalarda bulunacaktır. Detaylar için karar sonrası tekrar bilgilendirme yapılacaktır."

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Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig maçında 29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#Türkiye Futbol Federasyonu
#beşiktaş jk
#Spor
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