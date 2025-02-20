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 | Suat Vilgen

Derbi için yeni yabancı hakem iddiası! Aldatmaya çalışana affı yok

TFF'nin, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiye atayacağı yabancı hakem merak konusu olurken ortaya flaş bir isim daha atıldı. İddialara göre TFF, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Milan-Feyenoord maçında aldatmaya yönelik hareketlere karşı tavizsiz tutumuyla sivrilen Polonyalı ismi gündemine aldı. İşte detaylar

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Derbi için yeni yabancı hakem iddiası! Aldatmaya çalışana affı yok
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 10:14

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) uzun süren tartışmaların ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gelecek hafta oynanacak derbi maça yabancı hakem atayacağını duyurdu. Bu gelişmenin söz konusu hakemin kim olacağı merak konusu oldu.

YENİ GÖZDE MARCINIAK

Bu konuda ilk olarak TFF'nin Sloven hakem Slavko Vincic'le anlaştığı öne sürülmüştü. Vincic ile ilgili iddialara herhangi bir yalanlama ya da doğrulama gelmezken ortaya şimdi de başka bir isim atıldı. TFF'nin derbi için UEFA'nın son dönemdeki en güvendiği isimlerden biri olan Szymon Marciniak ile temasta olduğu iddia edildi. Son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Feyenoord'un evinde Milan ile 1-1 berabere kaldığı maçı yöneten ve cesur kararlarıyla dikkat çeken Marciniak'ın teklifi kabul etmesi halinde derbide düdük çalabileceği belirtildi.

İKİ FUTBOLCUYU KIZARTTI

Marciniak, Feyenoord - Milan maçında kırmızı kartlarla gündeme oturdu. Polonyalı hakem, maçın 51. dakikasında Milan forması giyen Thoe Hernandez'e hakemi aldatmadan dolayı 2. sarı karttan oyun dışı bıraktı. Maçın bitiş düdüğünün ardından yaşanan kargaşa sonrası da Marciniak bu kez Feyenoord'dan Read'e kırmızı kartını gösterdi. Marciniak'ın kararları birçok futbol otoritesince takdir toplarken, son dönemde futbol sahalarında artan aldatmaya yönelik hareketlere karşı bu tür yönetim tarzının diğer hakemlerce de benimsenmesi gerektiği yorumları yapıldı.

NTV Spor'un haberine göre Marciniak'ın yönetimi için Polonya ve Avrupa basınında çıkan haberlerde "Mükemmel liderlik sergiledi" ve "Marciniak'ın merhameti yok" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Polonyalı hakem, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Twente deplasmanında düdük çalan isim olmuştu. Temsilcimiz maçtan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

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#Spor
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