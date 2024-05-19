Derbi öncesi taraftarlara müjde! Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz yayınlayacaklar
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'yi bu akşam konuk edecek. Dev maç öncesi futbolseverleri sevindirecek haber geldi. Derbiyi şifresiz yayınlayacak televizyon kanalları belli oldu.
Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkacağı maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak dev maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Dev maçta Okan Buruk'un öğrencilerine şampiyonluk için bir puan bile yeterken, sarı lacivertlilerin ise şampiyonluk şansını son haftaya taşıyabilmesi için deplasmandan mutlak galibiyetle dönmesi gerekiyor.
NEFES KESEN SEZON FİNALİ
Lider Galatasaray 17'de 17 yaparak şampiyonluk yarışında mesafeyi iyice açtı. Sarı-kırmızılılar, 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 99 puan topladı ve zirvede yer alıyor. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise 36 haftada 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle liderin 6 puan gerisinde 93 puanda bulunuyor.
GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek isteyen futbolseverler, dev maçı şifresiz veren kanalları aramaya başladı. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Ancak yurt dışında birçok ülke dev derbiyi şifresiz ekranlara getirecek. İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçını şifresiz yayınlayacak kanalların listesi...
- Güney Amerika: Star+
- Karayipler Bölgesi: ESPNPlay Caribbean
- ABD: beIN SPORTS (İspanyolca), beIN SPORTS CONNECT
- Kanada: Fanatiz, beIN SPORTS (İspanyolca), fubo TV, beIN SPORTS CONNECT
- Çekya: Sport 1 CZ/SK
- Fransa: beIN SPORT Max 8, Free
- Hollanda: Ziggo Sport
- Portekiz: Sport TV 4 (Şifresiz), Sport TV Multiscreen (Şifresiz - Konferans Yayın)
- Romanya: Prima Play, Prima Sport 3
- Slovakya: Sport 1 CZ/SK
- Ukrayna: MEGOGO Football 1