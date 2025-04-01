Derbi öncesi Yunus Akgün'den bir salvo da Fenerbahçe'ye! Beşiktaş taraftarını çileden çıkarmıştı

Galatasaraylı Yunus Akgün, Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçın ardından "Türkiye'nin en büyük kulübünü yendikleri için bu kadar sevinmeleri normal" sözleriyle siyah-beyazlı taraftarın tepkisini çekmişti. Akgün kupadaki derbi öncesi bu kez Fenerbahçe'ye sataştı.

Beşiktaş'ın ligde evinde Galatasaray'ı 2-1 yenerek rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırdığı derbi maçın ardından sarı-kırmızılı takımın genç yeteneği Yunus Akgün'ün sözleri gündeme oturmuştu. Siyah-Beyazlı taraftarların hedef tahtası haline gelen Yunus bu kez de Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

"BU KADAR SEVİNMELERİ NORMAL"

Beşiktaş maçı sonrası kendisine uzatılan mikrofona, ezeli rakiplerine gönderme yapan Yunus, "25 puan fark oldu galiba. İlk defa yenildik. Türkiye'nin en büyük kulübünü yendikleri için bu kadar sevinmeleri normal" ifadelerini kullanmıştı. 24 yaşındaki forvet, yeni açıklamayla gelen tepkilere cevap verdi.

KADIKÖY'E MEYDAN OKUDU

BTV Youtube kanalına konuşan Yunus, Beşiktaş açıklamaları ile ilgili bir özür ifadesi kullanmazken, Fenerbahçe maçına yönelik de "Bizi kimse saha dışına çekemeyecek, sahada herkese cevabını vereceğiz, Kadıköy'e kazanmaya gidiyoruz" dedi.